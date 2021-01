Barcellona, Koeman ce l'ha con Riqui Puig? Il tecnico: "Sembra, ma non è così"

Nonostante sia uno dei prospetti più decantati da ambiente e buona parte dei tifosi, il giovane centrocampista Riqui Puig fatica a trovare spazio nel Barcellona di Ronald Koeman. Tanto che ieri, analizzando la terza vittoria consecutiva dei blaugrana che hanno piegato il Granada, il tecnico olandese ha dovuto persino specificare il suo punto di vista sul calciatore: "Sembra che io abbia qualcosa contro Riqui e non è così. Quando parlo dei giovani che non hanno abbastanza minuti intendo anche altri, ma si prende solamente un nome e la cosa non fa bene né a Riqui né a me. Io voglio il meglio per ogni giocatore, e se dovesse chiedere di andare a giocare non c'è problema. Dipende però da lui".