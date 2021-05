Barcellona, Koeman duro: "Nel finale di stagione non ho sentito fiducia. Meritavo più rispetto"

Parole dure per Ronald Koeman in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Eibar, ultima giornata di campionato. Il tecnico olandese ha parlato del suo futuro facendo capire che il suo ciclo in Catalogna è già finito: "Nell'ultimo mese andava rispettato maggiormente l'allenatore e i giocatori. Non ci siamo meritato questo trattamento, ci voleva più rispetto e le cose andavano fatte diversamente". Il tecnico ha poi proseguito: "Rispetto e fiducia? Non l'ho notata nell'ultima parte di stagione. Non abbiamo parlato del futuro e immagino ci siano dubbi a seguito degli ultimi risultati. Dovremo parlare. Bisogna vincere al Barça e lo capisco, però ci ho sempre messo la faccia essendo l'unico portavoce del club. Se alla fine della stagione si decide di cambiare allenatore e giocatori perfetto, ma credo che vada comunicato".