Barcellona, Koeman: "Non possiamo più permetterci di perdere altri punti"

Dopo l'ennesimo pareggio arrivato contro l'Eibar, il Barcellona è chiamato a vincere contro l'Huesca e alla vigilia della gara Ronald Koeman ha ammesso che i blaugrana non possono permettersi più di perdere punti: "Se sei a 10 o 11 punti di distanza, è difficile, ma continueremo a combattere. Sono un vincitore e lotteremo. Dobbiamo aspettare, ma nel nostro caso non possiamo perdere altri punti. Se le rivali hanno una stagione regolare sarà molto complicato, ho detto che non siamo nella situazione di avere molte possibilità, dipende sempre dalle altre ed è chiaro che non si può perdere neanche una partita se vogliamo lottare per il campionato. Ogni punto perso è una possibilità persa”.