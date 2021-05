Barcellona, Laporta: "La vecchia proprietà ci ha lasciato una situazione preoccupante"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto oggi in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati anche l'eredità lasciata dalla vecchia proprietà: "Chiederemo che si assumano la responsabilità. È sorprendente e preoccupante quello che abbiamo trovato, ci sono diverse situazioni che vorrei analizzare. Chi ha portato il club a una situazione così delicata deve assumersi la responsabilità: ci sono grosse perdite e un enorme debito da ripagare e che stiamo cercando di ridiscutere. Per fortuna il Barça ha asset molto potenti. Abbiamo tante proposte, c'è interesse per il Barcellona. Dobbiamo lavorare in modo sensato, affinché il club torni dove meriti".

La situazione finanziaria: "Siamo sotto controllo, non posso dire di più. Il 20 giugno faremo un'assemblea e si dovranno approvare i conti. Ci sono situazioni che dovranno essere affrontate e risolte; alcune sono preoccupanti, altri sorprendenti, altre complicate. Garantiamo il massimo della trasparenza perché abbiamo trovato cose che devono essere spiegate. Sui media sono apparse notizie vicine alla realtà, ma commenterò solo dopo l'assemblea. Abbiamo trovato una situazione preoccupante, ma c'è una soluzione a tutto".