Barcellona, Laporta: "Stipendi? Qualcosa va sistemata. Ogni 100 che paghiamo ne entrano 25"

vedi letture

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto oggi in conferenza stampa. Tra i tanti temi trattati anche il contenimento dei costi e i colloqui con i calciatori: "Abbiamo già parlato con ognuno dei calciatori, per condividere obiettivi e altri aspetti che sono stati tralasciati in passato, quando non ci si assumeva la responsabilità di dire che se si perde ci sono delle conseguenze. Abbiamo incontrato persone che hanno voglia di vincere. Lo spogliatoio influenza sicuramente la scelta dell'allenatore, ma noi vogliamo professionisti. Seguiamo le scelte dell'area sportiva, vediamo cosa è necessario e poi decideremo il da farsi. Stipendi? Dobbiamo sistemare qualcosa: per ogni 100 che paghiamo, ne entrano solo 25. Bisogna contenere i costi e lavorare per ottenere nuove entrate. Sono ottimista, abbiamo per esempio diverse offerte per la maglia, anche se vorremmo continuare con Rakuten. Ci sono però proposte migliori e bisogna valutare bene".