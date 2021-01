Barcellona, Messi a un passo da Xavi: 500 partite in Liga con la maglia blaugrana

Record su record per Lionel Messi, pronto a raggiungere un'altra leggenda del club: questa sera l'argentino scenderà in campo per la 500esima volta in Liga con la maglia dei catalani, per un totale di 750 partite. L'ex compagno di squadra ha indossato 767 volte la maglia del Barcellona, di cui 505 in Liga.