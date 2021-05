Barcellona, Sergi Roberto fermo un mese. Lo sfogo social: "Sto passando momenti difficili"

vedi letture

Nuovo infortunio per Sergi Roberto, che affida ai social il suo stato d'animo: "Quando le cose vanno male tocca alzarsi e fare tutto il possibile per cambiarle. Sto passando momenti difficili, fisicamente e mentalmente ma sono convinto che arriverà qualcosa di buono, lavorando e con positività come ho sempre fatto". 29 anni, il terzino ha saltato buona parte della stagione per problemi muscolari, oltre ad aver contratto il Covid dove solo al 27esimo tampone è risultato negativo. Sergi Roberto starà fuori per un minimo di un mese dopo aver subito un nuovo strappo al retto femorale della gamba destra nel corso della partita di martedì contro il Levante.