Barcellona, Sergi Roberto non rientra più nei piani. Il club ha deciso di cederlo quest'estate

vedi letture

Sergi Roberto non rientra più nei piani del Barcellona. Il terzino, 29 anni, è ritenuto dal club a fine ciclo, nonostante un contratto fino al 2022 e lo status di canterano che è sempre importante per le liste UEFA. Secondo quanto riportato da Sport la decisione è già stata presa e il giocatore verrà messo sul mercato subito. Una stagione complicata, quest'ultima per lui: solamente 20 presenze in tutte le competizioni, con il Covid e i problemi muscolari a metterlo fuori causa per oltre metà stagione.