Barcellona-Valladolid 1-0, le pagelle: per Dembele un gol pesantissimo, che bravo Olaza!

vedi letture

BARCELLONA-REAL VALLADOLID 1-0

Marcatori: 90’ Dembele

BARCELLONA

ter Stegen 6 - Salvato dalla traversa sulla girata di testa di Kodro, non è costretto a grandi parate.

Mingueza 6 - Fa buona guardia sul centro-destra, dove attacca Nacho e a cui mette sin da subito le catene. Si prende un giallo evitabile ma nel complesso gioca una buona gara, seppur con qualche imprecisione di troppo nel servire Dest in profondità. Dal 63’ Araujo 6.5 - Al ritorno in campo dopo parecchio tempo, è fondamentale per la vittoria del Barça con la sponda per il mancino di Dembele.

De Jong 6.5 - Meno nella manovra rispetto al solito, fatica contro Sergi Guardiola che lo marca a uomo quando il Barcellona tenta la ripartenza. In fase difensiva se la cava senza troppi patemi, ma “manca” in costruzione. Nella ripresa, riportato nel suo ruolo, cresce e fa partire il cross che regala al Barcellona i tre punti.

Lenglet 6 - Salva il risultato dopo pochi minuti con un grande intervento di testa dopo un cross dalla sinistra di Nacho. Il più solido dei difensori, non sbaglia nulla.

Dest 5.5 - Attacca poco e in maniera disordinata, anche mal servito dai compagni. Come tutto il Barcellona cresce nella ripresa, ma non si conferma dopo la gran prestazione con la Real Sociedad. Dall’87’ Puig sv

Busquets 6 - Tocca centinaia di palloni e inventa tracce che vede solamente lui, liberando più volte Griezmann e Messi in posizioni favorevoli. Anche in fase difensiva fa un ottimo lavoro, spezzando un paio di contropiedi pericolosi del blanquivioleta. Dal 64’ Trincao 6 - Con tanto disordine riesce a rendere ancor più pericoloso il Barça. Si presenta con un bel mancino e nel finale entra anche lui nell’azione che porta al gol di Dembele.

Pedri 5.5 - Si accende con troppe pause ma nel primo tempo è il più pericoloso del Barcellona, colpendo un palo clamoroso. Nella ripresa prova a mettere ordine nel centrocampo blaugrana ma sbaglia tanti passaggi negli ultimi venticinque metri. Dal 77’ Moriba 6 - Ingresso positivo, sfiora il gol di testa.

Jordi Alba 5.5 - Tanti kilometri sulla sinistra e tanti cross, spesso però fuorimisura. Rischia di regalare un rigore al Valladolid con una mano galeotta in area di rigore.

Messi 6.5 - E’ l’uomo più pericoloso del Barcellona e ogni azione importante nasce dai suoi piedi: mette in porta Dembele ma il francese spreca, apre sulle fasce ma i cross sono poco precisi, ci prova su punizione sfiorando il gol. Trainante a sei giorni dal Clasico.

Griezmann 5 - Di gran lunga il più negativo del Barcellona, pare un pesce fuor d’acqua nello scacchiere di Koeman. Mai un guizzo, mai una giocata: esce dopo l’ora di gioco. Dal 64’ Braithwaite 5.5. - Prova a scuotere i suoi ma si vede pochissimo.

Dembele 6.5 - Combina pochissimo per tutta la partita, sfiorando però il gol con un buon destro in diagonale su servizio di Messi. Segna, però, un gol fondamentale nel recupero, che ci regala una Liga splendida e mai così in bilico.

REAL VALLADOLID

Masip 6.5 - Il migliore del Valladolid. Chiude la porta per novanta minuti, con grandi uscite e belle parate, ma nel finale viene punito dal mancino di Dembele sul suo palo.

Javi Sanchez 6 - Regge alla grande nel confronto contro il trio di attaccanti del Barcellona, ma nel finale è lui a perdere il duello con Araujo che fa la sponda per il gol di Dembele.

Bruno 6 - Giganteggia contro gli attaccanti del Barça, si perde Dembele nel recupero ma a sua discolpa aveva davvero troppi uomini da marcare. Gioca più di un’ora da ammonito, senza mai rischiare nulla.

Olaza 7 - Che bella sorpresa l’ex Boca, che sfiora il gol sganciandosi più volte e tiene a bada Dest e Dembele. Prestazione maiuscola.

Janko 6.5 - Suo il cross per la testa di Kodro che colpisce la traversa, fa tantissimi kilometri per arginare Jordi Alba. Esce stremato a metà ripresa dopo un'ottima prova. Dal 65' Hervias 5.5 - Prova a mettere una pezza ma sulla corsia sinistra il Barcellona si estende come vuole.

Oscar Plano 5 - L'espulsione è assolutamente esagerata, ma l'intervento è comunque imprudente. In precedenza gioca una buona gara in cui però pecca di lucidità in alcune scelte.

Roque Mesa 6.5 - Il migliore del centrocampo del Valladolid, dà grande lucidità al reparto, con scelte ponderate e passaggi saggi. Sfiora il gol con un'incursione.

Alcaraz 6 - Lotta come un leone nel mezzo, non rinunciando anche a qualche fallo tattico molto saggio. Recupera decine di palloni nel primo tempo, ma nella ripresa cala vistosamente, concedendo il fianco al Barcellona.

Nacho 6 - Spinge molto nel primo tempo, ma dalla mezz'ora in poi Mingueza riesce ad arginarlo. Nella ripesa si abbassa molto e si concentra più nel coprire Dest, con buoni risultati.

Guardiola 5.5 - Generoso, fa però tanta fatica negli ultimi trenta metri. Non si vede mai, nonostante lotti molto. Dal 76' Marcos Andre sv

Kodro 6.5 - Sfiora il gol con un bellissimo colpo di testa che si stampa contro la traversa, e soprattutto nel primo tempo ci prova con grande efficacia. Nella ripresa, con il Valladolid più stanco, sparisce dalla contesa. Dall'85' Rubio sv