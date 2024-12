Ufficiale Bayer Leverkusen, continua l'avventura di Hincapie: ha firmato fino al 2029

L'avventura del difensore Piero Hincapié, cercato la scorsa estate dall'Inter, con il Bayer Leverkusen proseguirà per altre quattro stagioni. L'ecuadoriano prima della sfida di ieri sera contro il Friburgo ha infatti firmato il rinnovo di contratto con il club dove milita dal 2021. Un rinnovo che porta la scadenza al 2029.

"Hincapie è arrivato da noi nel 2021 come un talento di 19 anni. Ma già allora si vedeva quanto fosse sicuro delle sue capacità. - ha spiegato l'amministratore delegato del club tedesco Simon Rolfes ai canali ufficiali del club - Oggi Piero duella ad armi pari con professionisti di livello mondiale come Lionel Messi o Mo Salah. Si è guadagnato il rispetto in tutto il mondo. È tanto meglio per noi che Piero abbia deciso di unirsi nuovamente al Bayer 04 a lungo termine”.

Nel 2021, Hincapie si è trasferito dal club argentino di prima divisione CA Talleres al Leverkusen. Il sinistro alto 1,84 metri si è rivelato un trasferimento nello spirito del Bayer 04. Ha fatto il passo da giocatore di grande talento a grande professionista e ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del campionato tedesco, della Coppa DFB e la Supercoppa 2024. Fino ad oggi Il 22enne ha giocato 141 partite ufficiali per il Werkself, in cui ha segnato 5 gol e preparato 3 gol.