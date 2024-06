Ufficiale Bayer Leverkusen, il 18enne Raterink arriva in prestito. Giocherà con l'Under-19

vedi letture

Interessante operazione in prospettiva per il Bayer Leverkusen. I campioni di Germania si sono assicurati le prestazioni del difensore e centrocampista Othniël Raterink. Il 18enne olandese lascia temporaneamente il De Graafschap, club al quale è legato fino alla metà del 2027, e giocherà in prestito nell'Under-19 delle Aspirine.

Il club tedesco valuterà attentamente le prestazioni del ragazzo, mentre il De Graafschap gongola: "Giocherà ad alto livello nella Youth League e si allenerà regolarmente con la prima squadra. Speriamo e confidiamo in un forte sviluppo", ha detto il direttore tecnico Peter Bijvelds.