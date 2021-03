Bayern, Flick non rischierà Pavard per il Klassiker. Il francese era positivo al Covid

vedi letture

Benjamin Pavard non giocherà il Klassiker, in programma domenica alle 18.30. Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico del Bayern, Hansi Flick, in conferenza stampa. Il difensore ha osservato un periodo di isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19, saltando anche la partita d'andata di Champions League contro la Lazio. Il francese è tornato ad allenarsi due giorni fa e in merito il tecnico ha dichiarato: "Benji sta bene e non sarebbe troppo rischioso portarlo in panchina. Ma in questo momento abbiamo giocatori che possono sostituirlo. Prima devi aumentare il carico di lavoro per vedere come reagisce".