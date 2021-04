Bayern, Hainer sul futuro di Flick: "Siamo vittime delle voci. Sono convinto che voglia restare"

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Sky90 rilasciando queste dichiarazioni sul futuro di Flick, tecnico dei bavaresi finito nel mirino della Federazione come potenziale successore di Loew: "Noi siamo le vittime di questa situazione. Siccome c'è un posto vacante in Nazionale, siamo costretti a commentare delle voci sul nostro tecnico ogni settimana. Lui non mi ha detto niente in merito e sono fermamente convinto che vuole continuare ad allenare il Bayern, anche perché consapevole di poter fare ancora molto con questa squadra. Ha una grande rosa e un grande club alle spalle. Non penso che li lascerà facilmente".