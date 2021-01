Bayern Monaco, Flick: "Gli episodi sono stati decisivi, sconfitta da attribuire a noi stessi"

vedi letture

Il Bayern Monaco è uscito nuovamente sconfitto dal Borussia-Park, un campo quasi stregato per i bavaresi. Negli ultimi 6 anni, infatti, sono ben 5 le vittorie del Mönchengladbach contro la corazzata campione d'Europa, e la sconfitta di oggi è ancor più bruciante poiché arrivata dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. Il tecnico Hansi Flick, nel post partita, ha analizzato la prestazione dei suoi:

"Il Gladbach è stato molto efficiente -riporta Kicker.de-, ha sfruttato spietatamente tre errori che abbiamo commesso. Abbiamo giocato un buon calcio per i primi 30 minuti e avevamo indirizzato la partita. Piccoli episodi sono stati decisivi: abbiamo sbagliato, perso palla, in alcune azioni non siamo stati molto precisi in difesa. Gli errori individuali fanno male perché sono stati puniti. Dopo il terzo gol non siamo riusciti a tornare in partita come speravamo. Il modo in cui abbiamo iniziato è stato molto positivo. Dobbiamo attribuire a noi stessi questa sconfitta".