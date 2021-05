Bayern Monaco-Gladbach 6-0, le pagelle: Lewandowski show, ottimo Coman

vedi letture

BAYERN MONACO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 6-0

Marcatori: 2'/34'/66' rig. Lewandowski (BA), 23' Muller (BA), 44' Coman (BA), 86' Sané (BA)

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Trascorre novanta minuti da spettatore non pagante: guarda lo spettacolo offerto dai suoi giocatori di movimento senza mai essere chiamato in causa.

Pavard 6,5 - Assoluta tranquillità per il francese sulla corsia di sua competenza: nel finale va ad un passo dal servizio vincente per quello che sarebbe stato un clamoroso 7-0 targato Lewandowski.

Boateng 6,5 - Nessun problema al centro della difesa per l'esperto trentaduenne berlinese: zero difficoltà per lui (Dal 71' Martinez 6 - Entra a partita già conclusa da un pezzo, portando a termine il compito richiesto da Flick)

Hernandez 6,5 - Partita priva di particolari problemi per il francese, che non ha concesso nulla ai riferimenti offensivi avversari.

Davies 6,5 - Dà il via alla rete del poker recuperando un gran pallone all'interno della propria area di rigore: solidità fuori dal comune, anche stasera un'altra grande prova.

Kimmich 6,5 - Dai suoi piedi passano la stragrande maggioranza dei palloni: comanda in mezzo al campo, gli manca solo il gol.

Alaba 6,5 - L'austriaco regala l'assist per il primo gol di Lewandowski: oltre a questa bella giocata, anche tanti altri spunti interessanti da parte sua [Dal 60' Goretzka s.v. - Lascia il campo dopo appena dieci minuti a causa di un problema fisico Dal 70' Nianzou 4,5 - Rimedia un ingenuo cartellino rosso cinque minuti dopo l'ingresso in campo, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Peccato di gioventù)]

Musiala 6,5 - Pur senza brillare particolarmente, riesce a lasciare il segno sfornando il servizio vincente per il raddoppio di Muller (Dal 60' Gnabry 6,5 - Trenta minuti di gran spessore: prima sfiora il gol, poi si trasforma in assist-man per il set point tennistico trasformato da Sané)

Muller 7 - Gol e assist per il fuoriclasse tedesco, sempre più una certezza di questo Bayern Monaco: si prende gioco degli avversari dall'inizio alla fine, vincendo una quantità indecifrabile di contrasti.

Coman 7,5 - L'ex Juventus parte a mille all'ora riuscendo a trovare il gol a coronamento di un primo tempo giocato ad un livello straordinario. Nella ripresa continua a spingere ma fallisce l'appuntamento con la doppietta (Dal 60' Sané 6,5 - Mandato in porta da Gnabry, gli basta veramente poco per spiazzare Sommer a pochi istanti dal triplice fischio finale)

Lewandowski 8,5 - Ormai sono finiti gli aggettivi per descrivere le gesta dell'attaccante polacco, che questa sera firma una tripletta e mette anche lo zampino sul gol di Coman. Compie un altro passo verso la storia del calcio: nessuno sembrerebbe in grado di fermarlo.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Sommer 5,5 - Può fare ben poco per evitare l'imbarcata: si trova costretto a recuperare il pallone dal sacco per ben sei volte.

Lainer 5 - Decisamente rivedibile la marcatura su Lewandowski in occasione del 3-0. Sulla corsia di destra non riesce mai a spingere, quando si abbassa per difendere è tutt'altro che preciso e continuo.

Ginter 5,5 - Il Gladbach crolla al cospetto dei campioni di Germania ma il difensore fa di tutto per non sfigurare: da segnalare, oltre ai prevedibili errori, anche almeno 2-3 chiusure degne di nota su Lewandowski.

Elvedi 5,5 - Al pari di Ginter, anche il numero 30 si impegna al massimo delle sue potenzialità per evitare il massacro: non riesce nell'intenzione, ma l'atteggiamento è quello giusto.

Bensebaini 5 - Una sua rovinosa caduta sul terreno di gioco favorisce il contropiede del Bayern per la rete del 2-0: questo gol taglia le gambe agli uomini di Rose (Dal 69' Wendt 6 - Non ha l'occasione per mettersi in mostra, condannato dal risultato nettamente a favore dei bavaresi)

Hofmann 5,5 - Fa vedere qualcosa di buono, ma non basta per fare la differenza: serve più continuità, oltre ad una maggiore assistenza da parte dei compagni (Dal 69' Stindl 6 - Vedi Wendt)

Zakaria 5 - Il Bayern passa per vie centrali come se stesse giocando da solo: il numero 8 non riesce quasi mai a contenere le incursioni dei padroni di casa.

Neuhaus 5 - Poca convinzione nei propri mezzi e tante indecisioni: l'arbitro giudica falloso un suo tocco col braccio in area di rigore, offrendo al Bayern il penalty poi trasformato da Lewandowski per il 5-0.

Lazaro 5,5 - L'ex Inter parte col piede giusto ma finisce per crollare alla distanza: diverse giocate propositive non bastano per garantirsi la sufficienza (Dal 46' Wolf 5,5 - Tocca pochissimi palloni nel corso del secondo tempo, ma c'era da aspettarselo visto il risultato al termine dei primi 45')

Embolo 6 - Totale sacrificio al servizio della squadra, non ha mai il pallone giusto per spaventare Neuer perché si trova costretto ad agire ben lontano dall'area di rigore del Bayern. Causa l'espulsione di Nianzou (Dall'84' Herrmann s.v.)

Thuram 5 - Abbastanza spaesato e confuso nel reparto avanzato, non riesce mai a dire la sua contro una difesa del Bayern Monaco davvero insuperabile (Dal 46' Pléa 6 - Rispetto al compagno, entra con grande grinta creando subito due buone chance da rete ma poi si spegne all'improvviso)