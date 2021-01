Bayern Monaco-Mainz 5-2, le pagelle: doppietta Lewandowski, Quaison pericoloso

vedi letture

BAYERN MONACO-MAINZ 5-2

Marcatori: 32’ Burkardt (M), 44’ Hack (M), 50’ Kimmich (B), 55’ Sanè (B), 70’ Sule (B), 76’ rig e 83’ Lewandowski (B).

BAYERN MONACO

Neuer 6- Partita sulle montagne russe: alterna parate incredibili ad errori grossolani, come in occasione del primo gol.

Pavard 5- Non spinge mai sulla sua fascia, per nulla propositivo. Esce all’intervallo. (Dal 46’ Goretzka 6,5- Con abnegazione e voglia entra e fa cambiare marcia al Bayern).

Boateng 5- Si fa spostare con troppa facilità in occasione del vantaggio del Mainz. Primo tempo da dimenticare. (Dal 46’ Sule 7- Bellissimo il gol che vale il sorpasso: un sinistro da attaccante vero, cosa che lui non è).

Alaba 5- Prima frazione horror, non migliora nella ripresa dove Quaison gli fa venire mal di testa.

Davies 5,5- In grande difficoltà sulla fascia di competenza.

Kimmich 6,5- Secondo gol in stagione che permette di dimezzare lo svantaggio.

Tolisso 5,5- Bravissimo ad inserirsi alle spalle dei centrocampisti avversari, molto impreciso sotto porta. (Dall’88’ Costa sv)

Sanè 7,5- Arriva benissimo al tiro da fuori area e in occasione del pari imbuca dai 20 metri con un bel piattone all’angolino. Propizia anche il gol del 2-2.

Muller 6- Non incide sulla trequarti dove dovrebbe fornire assist ai compagni. (Dall’88 Choupo Mouting sv)

Gnabry 7- Molto reattivo, preme parecchio per trovare il gol ma non vi riesce. Si procura il rigore del 4-2. (Dal 76’ Musiala 6- Buon impatto per il giovane)

Lewandowski 7,5- Dopo una prestazione silente, non può mancare la sua doppietta per chiudere la gara.

MAINZ

Dahmen 5,5- Pomeriggio di straordinari per il portiere del Mainz, dopo un buon primo tempo può poco in occasione delle reti del Bayern.

St. Juste 5,5- Soffre terribilmente le vampate di Gnabry.

Hack 6- Uno stacco imperioso che trafigge Neuer e permette ai suoi di raddoppiare. Nel secondo tempo non riesce a ripetersi.

Brosinski 5,5- Tutto sommato non una prestazione negativa, però nel secondo tempo dal suo lato il Bayern straripa. (Dall’80’ Stoger sv)

Mwene 5- Si fa saltare a ripetizione da Kimmich e Sanè, in netta difficoltà. (Dal 90’ Papela sv).

Latza 6- Colpisce un palo clamoroso sul doppio vantaggio per i suoi tutto solo davanti a Neuer.

Fernandes 5- Affonda come tutti i suoi compagni nel secondo tempo dove non si vede mai.

Barreiro 5- Fa autogol, ma grazie al Var viene annullato, non contento travolge Gnabry per un fallo da rigore che chiude il match.

Quaison 6,5- Quando si eclissa lui, si spegne la luce del Mainz: una bellissima prestazione dell’ex Palermo che colpisce anche una traversa. (Dal 90’ Szalai sv)

Boetius 5- Non incide sull’out di sinistra, viene sostituito troppo tardi visto che aveva manifestato già un po’ di stanchezza. (Dal 71’ Onisiwo 5,5- Entra nel momento peggiore, non riesce ad opporsi all’uragano Bayern),

Burkardt 6-Un bel gol, da attaccante vero, contro una linea di difesa che gli lascia tanto spazio. Peccato che nel secondo tempo non arrivi una sfera. (Dall’80’ Mateta sv)