Bayern Monaco, Upamecano: "Lewandowski è un attaccante straordinario e corretto"

Nel corso dell'intervista concessa a AS, il difensore del Bayern Monaco Dayot Upamecano si è soffermato anche su Robert Lewandowski: "E' un attaccante straordinario. Non puoi mai tenere completamente sotto controllo un uomo come lui. Ha tutto quello che può avere un grande giocatore: è forte e robusto, è veloce, può segnare con entrambi i piedi e di testa. Inoltre regala anche tanti assist ai compagni. Ultimo ma non meno importante, è sempre corretto".