Bayern, Pavard torna ad allenarsi. Il francese aveva saltato la sfida d'andata contro la Lazio

Buone notizie per il Bayern: Benjamin Pavard è tornato ad allenarsi. Il difensore ha osservato un periodo di isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19, saltando anche la partita d'andata di Champions League contro la Lazio. Il francese ha sostenuto in giornata una sessione individuale. In questa stagione per lui 24 presenze e una rete, pesantissima, quella che ha sancito la vittoria del Mondiale per Club dei bavaresi in finale contro i messicani del Tigres.