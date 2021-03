Beckham pesca in patria per rinforzare l'Inter Miami: accordo verbale con l'inglese Kieran Gibbs

David Beckham è pronto a pescare in patria per rinforzare la rosa del suo Inter Miami. Come riporta ESPN, il presidente del club di MLS avrebbe infatti trovato un accordo verbale con l'ex Arsenal Kieran Gibbs. Il terzino classe '89 è attualmente in scadenza di contratto col West Bromwich Albion e già pronto - riporta la nota emittente - a firmare un biennale da due anni e mezzo coi rosanero.