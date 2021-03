David Beckham pesca in patria per rinforzare la rosa del suo Inter Miami. Kieran Gibbs, terzino classe '89, è un nuovo giocatore del club americano. L'ex Arsenal era in scadenza di contratto con il WBA e ha firmato un contratto di due anni e mezzo.

Welcome @KieranGibbs ✍🏼🇬🇧 #InterMiamiCF has signed three-time FA Cup champion defender, Kieran Gibbs. All the details on our newest player below!https://t.co/l0fLktVsM5

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2021