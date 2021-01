Belgio, vincono Waregem, Cercle Brugge e Oostende. Ko per il Genk contro il Kortrijk

Si sono giocate oggi quattro gare valide per la 30esima giornata della Jupiler League, il massimo campionato belga. Vittoria di misura per il Waregem contro il Mouscron, decisivo il gol di Vossen nel primo tempo. L’Eupen si è invece imposto per 2-1 sul campo del Cercle Brugge grazie alla doppietta di Prevljak (inutile la rete di Hoggas). Il Genk è stato sconfitto 2-1 dal Kortrijk grazie alla doppietta di Gueye che ha reso inutile il momentaneo 1-1 di Onuachu. Infine l’Oostende ha battuto per 3-2 il Charleroi: in gol Sakala, Hendry e Hjulsager per i padroni di casa, Nicholson e Rezaei per gli ospiti.