Benzema è il terzo calciatore nella storia a segnare in Champions per 17 anni di fila

Serata speciale per Karim Benzema, che iscrive il suo nome nella storia della Champions League. Con il gol dell’1-0, il centravanti francese è diventato il terzo calciatore capace di andare a segno per 17 anni solari consecutivi, nel suo caso dal 2005 al 2021. Divide il primato con Raul (dal 1995 al 2011) e Lionel Messi (2005-2021 anche per l’argentino). Più attardato, in questo caso, Ronaldo, che ha segnato il suo primo gol in Champions nel 2006 e in questo 2021 ha per ora ha salutato a secco la massima competizione continentale.