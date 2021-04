Betis, Pellegrini dopo il Real Madrid: "Tanti pareggi di fila, ma potevamo vincerle tutte"

Il tecnico del Betis Manuel Pellegrini ha parlato così dopo lo 0-0 contro il Real Madrid: “Vado a casa con la sensazione che tutte le gare che abbiamo pareggiato ultimamente potevamo vincerle, ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo avuto delle occasioni chiare contro un Madrid che, con tutto il suo potenziale offensivo, non ci ha creato chiare occasioni da gol. La difesa ha lavorato benissimo e la sensazione è che loro non ci abbiano fatto molto male. Abbiamo ottenuto cinque pareggi di fila, ma contro rivali del calibro di Valencia, Athletic, Atletico e oggi il Real Madrid. Sono pareggi in cui abbiamo dimostrato personalità e che ci permettono di continuare a lottare per un posto in Europa l’anno prossimo”.