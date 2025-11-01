Betis Siviglia, quanti sorrisi: Isco torna ad allenarsi, ecco quando può tornare a giocare

Dall’allenamento del Betis Siviglia prima della sfida contro il Maiorca è arrivata la migliore notizia possibile per Manuel Pellegrini: Isco è tornato a lavorare in gruppo. Il centrocampista spagnolo di 33 anni ha raggiunto i suoi compagni di squadra verdiblancos per svolgere la seduta in maniera parziale. Sinonimo, questo, che il ritorno a disposizione dell'ex Real Madrid si sta avvicinando.

L’idea è aumentare gradualmente l’intensità negli allenamenti fino a essere pronto a giocare qualche minuto. Si prevede che ciò possa avvenire a novembre, rivela MARCA, dopo la pausa delle nazionali, in tempo per il derby contro il Siviglia. Lasciandosi alle spalle una volta per tutte la frattura del perone accusata ormai oltre tre mesi fa.

Un recupero imminente e di primaria importanza per la stagione del Betis: tutti desiderano che torni il più presto possibile e lo dimostra anche l'accoglienza di lusso riservata dai suoi compagni di squadra, un “passillo de honor” dopo essere stato fermo per infortunio. Per il recupero dal guaio fisico dalle parti dei beticos c’è ottimismo e questo conferisce solo positività. D'altronde la scorsa stagione in 33 partite giocate Isco ha firmato 12 gol e sfornato 11 assist. L'immagine nitida di un giocatore imprescindibile per questa squadra. E per Pellegrini.