Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato Antony

Il Betis inizia la settimana del derby con i volti dei due grandi protagonisti dell'ultimo weekend. Isco è tornato in campo dopo tre mesi di stop per infortunio, e lo ha fatto nel giorno in cui il club ha annunciato il suo rinnovo fino al 2028. Dall’altro lato, Antony, è stato espulso negli ultimi istanti della partita contro il Girona e rischia di saltare la sfida con il Siviglia di domenica prossima, a meno che il Betis non vinca il ricorso.

Pellegrini ha celebrato il ritorno del suo capitano, che ha messo minuti importanti nelle gambe e ha fornito un assist per il gol di Valentín Gómez direttamente da calcio d’angolo, chiudendo la partita senza alcun problema fisico. Il suo obiettivo ora è aiutare il Betis a conquistare la vittoria al Sánchez-Pizjuán. Dopo la partita, Isco ha espresso rammarico per l’espulsione di Antony, che a sua volta ha chiesto scusa ai tifosi: "Peccato per il cartellino rosso. Volevo solo aiutare la squadra a vincere. È stata una giocata completamente involontaria. Chiedo scusa a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto".

A Heliópolis non si illudono troppo sul ricorso, ma non mollano: Pellegrini dovrà pianificare l’assenza del brasiliano con un altro giocatore. La sfida di giovedì in Europa League contro l’Utrecht potrebbe già fornire indicazioni su chi sostituirà Antony nel derby di Nervión.