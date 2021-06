Bordalas: "Valencia una soddisfazione. Abbiamo lo stesso DNA, è una sfida nel momento giusto"

José Bordalas ha lasciato il Getafe dopo anni di grandi soddisfazioni e ora prova ad aprire un nuovo ciclo sula panchina del Valencia, reduce da diverse stagioni travagliate. Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista ad As: "Più che un sogno è una soddisfazione. È un'enorme soddisfazione poter guidare una grande squadra come Il Valencia, tra i migliori quattro o cinque club del campionato a livello storico. È una sfida e penso che sia arrivata nel momento giusto. C'è ottimismo, noto una grande fiducia nei dirigenti, nei dipendenti e anche nei tifosi. Sono contento di aver trovato le porte aperte. Il DNA del Valencia è molto simile a quello che ho come tecnico. O almeno credo che sia così ed è per questo che hanno deciso di assumermi. Il club ritiene che Bordalás possa restituire quei segni di identità che si sono un po' smarriti. Sono un allenatore competitivo, rigoroso ed esigente. Il Valencia è sempre stata una squadra con queste caratteristiche. Una squadra che ha dato tutto, che ha gareggiato al massimo, una squadra che ha fatto divertire i suo tifosi oltre il risultato".