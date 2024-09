Ufficiale Bordeaux, il ritorno di Yambèré: il difensore centrale firma per una stagione

Gradito ritorno in casa Bordeaux. La formazione girondina ha infatti annunciato l'ingaggio da parte di Cedric Yambéré. Questo il comunicato ufficiale: "Cédric Yambéré è di nuovo del Bordeaux! Il difensore centrale ha firmato per la stagione con i Blu Navy. Nato il 6 novembre 1990 a Bordeaux, Cédric Yambéré ha iniziato a giocare a calcio nella regione passando per Yvrac, Cenon, Stade Bordelais e poi Lormont.

È stato in questo club, poi in CFA 2 (ex nome di National 3) che si è rivelato. È arrivato al Bordeaux nel gennaio 2013. Inizialmente ha giocato nelle riserve, ma ha colto l'occasione quando Willy Sagnol lo ha convocato nel gruppo professionistico. Le sue prestazioni gli hanno permesso di firmare il suo primo contratto professionale. Il suo primo gol, lo ricordano tutti i tifosi dell'epoca. Lo ha segnato durante l'ultima Bordeaux-Marsiglia allo Stade Chaban-Delmas e ha regalato la vittoria al Marine et Blanc (1-0).

Cédric conferma la stagione successiva e lascia il Bordeaux nel luglio 2016 per l'Anzhi Makhatchkala dopo aver giocato 57 partite (4 gol). Dal 2016, Cédric vivrà diverse esperienze all'estero, intervallate da ritorni in Francia. Dopo la Russia, ha giocato successivamente all'APOEL Nicosia (Cipro), al Dijon FCO, all'Al-Etiffaq (Arabia Saudita), al Molenbeek (Belgio), all'US Orléans, al PAE Chania (Grecia), al Doxa Katokopias (Cipro) e al KÍ Klaksvík (Isole Faroe)".