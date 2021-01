Borussia Dortmund, Haaland potrebbe salutare in estate. Raiola apre al Barcellona

Secondo quanto riportato da TV3 in Spagna, Erling Haaland in estate cambierà di nuovo maglia lasciando il Bourssia Dortmund per far decollare la propria carriera in una big europea. Mino Raiola, agente dell'attaccante, starebbe pensando di portarlo al Barcellona con l'intento di stringere nuovi rapporti con i catalani che a breve cambieranno presidente e quadri dirigenziali.