Borussia Dortmund, Terzic: "Una delle nostre migliori partite. Haaland fondamentale"

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, analizza nel post gara la vittoria contro il Siviglia nell'andata degli ottavi di Champions League, che regala ai tedeschi un buon vantaggio per il ritorno: "Questa è stata una delle migliori partite da diverso tempo. Siamo contenti sia per il risultato che per la prestazione. Non sarebbe stato facile per noi qualche settimana fa. Questo mostra il nostro carattere, segnare tre volte qui a Siviglia non è facile. Haaland ha avuto un ruolo importante in tutto ciò".