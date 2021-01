Borussia Mönchengladbach-Bayern 3-2, le pagelle: Goretzka illude, Hofmann giganteggia

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco 3-2

Marcatori: 21' Lewandowski, 26' Goretzka, 36' Hofmann, 45'+1 Hofmann , 49' Neuhaus.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sommer 6 - Impossibile intervenire sui tiri potenti di Goretzka e di Lewandowski dal dischetto. Per il resto controlla con attenzione i tentativi del Bayern.

Ginter 6,5 - Autorevolezza nelle chiusure difensive, non si tira indietro nei duelli contro i temibili attaccanti avversari.

Zakaria 6 - I clienti sono difficili, ma la difesa del Gladbach riesce a reggere l'urto. Con il passare dei minuti acquista fiducia. Dal 29' s.t.: Herrmann 6 - Restituisce freschezza nel momento in cui il Gladbach deve fare il tutto per tutto per blindare il risultato.

Elvedi 5,5 - Va in difficoltà quando il Bayern attacca con il fronte allargato e gli capita di perdere lucidità negli interventi. Più attento nella ripresa.

Lainer 6,5 - Si dà da fare per tamponare gli attacchi del Bayern fornendo un apporto decisivo in fase di copertura.

Kramer 6 - Contribuisce a fare densità a centrocampo rendendo più difficile il fraseggio del Bayern.

Hofmann 7,5 - Partita a tutto tondo: ripiega in difesa quando serve, confeziona assist, segna una doppietta memorabile. Man of the match. Dal 44' s.t.: Wendt n.g.

Neuhaus 7 - Il suo tocco di mano volontario è un regalo che il Bayern non si lascia sfuggire, portandosi avanti con il rigore di Lewandowski. Si riscatta ampiamente con una prestazione generosa in entrambe le fasi ed un gol bellissimo.

Bensebaini 6 - Tanta corsa al servizio della squadra. Sulla sua fascia imperversa un ispirato Sané, ma l'esterno del Gladbach non rinuncia mai a duellare. Dal 44' s.t.: Jantschke n.g.

Embolo 6,5 - Non entra nel merito dei gol ma dà un apporto fondamentale per non fare abbassare la squadra e accompagnare le ripartenze.

Stindl 7 - Verticalizzazione da manuale sul primo gol di Hofmann, si ripete in occasione del raddoppio con un lancio lungo che il compagno sfrutta andando via sul filo del fuorigioco. Decisivo. Dal 36' s.t.: Wolf n.g. - Buon impatto sui minuti finali della gara.

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Tre gol sono un passivo pesante, il portierone bavarese non ha responsabilità particolari, tuttavia non è la sua miglior giornata.

Pavard 6 - Nella prima parte di gara gioca con più fluidità e trova spesso il cross a beneficio dei compagni in attacco. Con il passare dei minuti le sue iniziative sono meno efficaci.

Süle 5 - Un paio di leggerezze che costano care ed una partita giocata in perenne apnea. Ha il merito di sfiorare il pareggio proprio nel finale, ma non basta per evitare il giudizio negativo.

Alaba 6 - Senza infamia e senza lode, gioca una gara ordinata ma se il Gladbach riesce a bucare tre volte la difesa bavarese, qualcosa da rivedere c'è.

Davies 5,5 - Cerca di dare il suo apporto in termini di spinta e appoggi ai compagni ma il risultato è piuttosto confusionario.

Goretzka 6,5 - A metà primo tempo vuole abbattere la porta di Sommer e quasi ci riesce, con il gol del 2-0 che illude il Bayern. Non porta la stessa cattiveria nel secondo tempo.

Kimmich 6 - Presenza costante nel centrocampo di Flick, gioca molti palloni e tenta il colpo ad effetto ma il suo tiro si abbassa troppo in ritardo e temina di poco fuori.

Sané 6,5 - Tra i bavaresi è quello che non abbassa mai l'intensità, continuando a confezionare azioni offensive anche dopo la doccia fredda del 3-2 a inizio ripresa. Ha poca collaborazione, però, da parte dei compagni.

Muller 6 - Nel primo tempo è incontenibile e si dimostra l'uomo in più nella fase d'attacco del Bayern. Non è altrettanto vivace nella ripresa.

Costa 5,5 - Troppo poco presente nella manovra offensiva, fatica a far valere le sue qualità pur al cospetto di avversari non irresistibili. Dal 23' s.t.: Coman 6 - Al rientro dall'infortunio, non è al massimo della condizione. Nei primi minuti fa ben sperare Flick con alcune giocate di qualità, ma poi si smarrisce un po'.

Lewandowski 6,5 - Esecuzione magistrale del rigore, arriva a quota 20 e cerca il gol numero 21 per tutta la partita ma ha poca fortuna e, stranamente, poca precisione in alcune occasioni.