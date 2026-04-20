Ufficiale Bournemouth, Marco Rose sarà il dopo Iraola, c'è il comunicato: "Inizierà in estate"

Ora è ufficiale: Marco Rose sarà l'allenatore del Bournemouth al termine della stagione, quando l'attuale tecnico Andoni Iraola lascerà le redini della squadra. Arrivato anche il comunicato del club dopo che negli scorsi giorni la stampa britannica aveva annunciato l'accordo trovato fra le parti. Rose inizierà a lavorare in estate.

Questo il comunicato del club: "L'AFC Bournemouth è lieto di confermare la nomina di Marco Rose come nuovo capo allenatore del club con un contratto triennale, che inizierà dopo la conclusione della stagione 2025/26. Il 49enne arriva sulla costa meridionale con una vasta esperienza al più alto livello del calcio europeo, avendo gestito Red Bull Salisburgo, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e RB Lipsia.

L'attenzione immediata del club rimane fermamente sul finire l'attuale stagione nel modo più forte possibile, con i giocatori e lo staff che continuano a mostrare pieno impegno per ottenere risultati positivi e costruire sull'attuale corsa imbattuta di 13 partite. Tutti all'AFC Bournemouth non vedono l'ora di dare il benvenuto a Marco al Vitality Stadium mentre inizia il suo ruolo di capo allenatore in estate".