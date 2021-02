Brasile, 37° turno: sorpasso all'ultima curva, Flamengo batte Internacional e va al comando

Sorpasso al comando della classifica in Brasile, a una giornata dal termine del campionato. Il Flamengo vince al "Maracana" lo sconto diretto contro l'Internacional e mette la freccia avviandosi verso il secondo titolo consecutivo. Finisce 2-1 in rimonta, con l'Inter in vantaggio dopo 12' grazie a un rigore trasformato da Edenilson. De Arrascaeta prende per mano la squadra e prima trova il gol del pari al 29', poi serve a Gabriel Barbosa la palla per il 2-1 al 63'. Nel mezzo l'espulsione di Rodnei per un brutto fallo su Filipe Luis che porta l'Internacional a giocare in inferiorità numerica per 41'. Da segnalare la qualificazione dell'Atlético Mineiro alla fase a gironi della prossima Copa Libertadores e la retrocessione in Serie B del Goias, che si aggiunge a quelle di Coritiba e Botafogo. Di seguito risultati, classifica e il programma dell'ultima giornata:

Gremio-Athletico Paranaense 1-0

Santos-Fluminense 1-1

Corinthians-Vasco 0-0

Flamengo-Internacional 2-1

Sport Recife-Atletico Mineiro 2-3

Fortaleza-Bahia 0-4

Coritiba-Ceara 0-2

Goias-Bragantino 0-0

Palmeiras-Atletico Goianiense stasera ore 22

Botafogo-Sao Paulo stanotte ore 00

Classifica

Flamengo 71

Internacional 69

Atlético Mineiro 65

Sao Paulo 63

Fluminense 61

Gremio 59

Palmeiras 57

Santos 54

Athletico Paranaense 50

Corinthians 50

Bragantino 50

Ceara 49

Atlético Goianiense 46

Sport Recife 42

Bahia 41

Fortaleza 41

Vasco 38

Goias 37

Coritiba 31

Botafogo 24

Prossimo turno

Athletico Paranaense-Sport Recife

Atlético Goianiense-Coritiba

Atlético Mineiro-Palmeiras

Bahia-Santos

Bragantino-Gremio

Ceara-Botafogo

Fluminense-Fortaleza

Internacional-Corinthians

Sao Paulo-Flamengo

Vasco-Goias