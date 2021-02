Brasile, Gabigol non basta al Flamengo. 1-1 col Bragantino, sorpasso al comando mancato

Solo un pari per il Flamengo sul campo del Bragantino nel 35° turno del campionato brasiliano. Un risultato che rischia di compromettere la corsa al titolo dei campioni in carica, ora a una sola lunghezza dall'Internacional capolista ma con una partita giocata in più. Non basta il gol su calcio di rigore di Gabriel Barbosa. Tuttavia il Flamengo ha ancora tre partite a disposizione e una di esse è proprio lo scontro diretto, in programma il 21 febbraio.