Brighton, altro affare con il RB Salisburgo? Piace il centrocampista Mwepu

vedi letture

Il Brighton guarda in casa RB Salisburgo per rinforzare il proprio centrocampo. L’obiettivo è Enock Mwepu, classe ‘98 che ha ancora tre anni di contratto con il club austriaco. Lo riferisce SkySports ricordando che fra i due club i rapporti sono ottimi come testimoniato dall’affare Bernardo, terzino brasiliano che si è appena trasferito in Austria a titolo definitivo.