Bulgaria, Borisov lancia Plovdiv per una finale UEFA. E apre al ritorno dei tifosi allo stadio

Il primo ministro bulgaro Boyko Borisov ha aperto al ritorno dei tifosi per la seconda parte della stagione quando prenderanno il via la poule scudetto, i play off per l’Europa e i play out. “Sarebbe bello vedere tornare un certo numero di tifosi in tribuna, soprattutto per quando inizieranno i play off. Abbiamo già pronte le nuove regole e vedremo se potremmo applicarle in base all’andamento del virus”, ha spiegato Borisov facendo visita ai lavori del nuovo stadio di Plovdiv. Un nuovo allentamento delle misure sanitarie è previsto per il 29 aprile ed entro quella data si saprà se i tifosi potranno tornare ad assistere alle gare dal vivo.

Il premier ha inoltre lanciato la candidatura dello stadio Hristo Botev per ospitare una finale di una competizione della UEFA non appena saranno terminati i lavori: “Stanno costruendo velocemente e sta andando tutto alla grande. Questo stadio, quando sarà finito, sarà pronto per ospitare una finale europea e lavorerò affinché questo accada. - continua Borisov come riporta Temasport.com - Del resto la politica della UEFA è quella di premiare con una finale europea, anche di Supercoppa, i paesi che investono nella costruzione di impianti sportivi. In questo stadio un giorno si giocherà una gara del genere”.