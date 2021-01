Bulgaria, corsa a tre per la panchina. Ma l'ex ct Dermendzhiev non è tagliato fuori

Si profila una corsa a tre, con la conferma di Georgi Dermendzhiev che resta comunque un’ipotesi, per la panchina della Bulgaria in vista delle qualificazioni a Qatar 2022 (dove sarà rivale dell’Italia nel girone). Nella giornata di domani il Comitato Esecutivo della Federcalcio bulgara si riunirà per prendere una decisione in merito con il nome di Alexander Dimitrov, ora alla guida dell’Under 21, che appare il favorito per guidare la Nazionale dell’est. Le due alternative più accreditate sono due tecnici bulgari che hanno allenato all’estero come Yasen Petrov, reduce dall’esperienza in Cina con lo Shijiazhuang Ever Bright, e Stoycho Mladenov, reduce da quella in Kazakistan alla guida del Kaysar Kyzylorda.