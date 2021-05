Burdisso su Juric: "Ivan entra nel cuore di tutti. Tatticamente non lo sovrasta nessuno, è perfetto"

vedi letture

"Juric entra nel cuore dei calciatori. Anzi, entra nel cuore di tutti". Così Nicolas Burdisso, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Sono felice per Ivan e per il Toro, club a cui sono rimasto molto legato. Juric ha il carattere da Toro, si sposta benissimo in un club che è unico in Europa e vive il calcio come lo vivono i tifosi del Toro".

Le sue qualità?

Ne ha tante. La prima, ed è enorme, è perfetto nel preparare la gara. Vi garantisco che la studia come una battaglia strategica, una partita a scacchi nella quale non perde mai. Tatticamente non lo sovrasta nessuno. E poi sa essere molto chiaro in ciò che chiede ai calciatori, e in questo c’è la scuola gasperiniana: al Genoa io sapevo esattamente cosa fare. È un vantaggio enorme per un calciatore, devi solo seguire un piano provato in settimana"