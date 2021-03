Burnley-Arsenal 1-1. Clamoroso pareggio dei padroni di casa. Wood e la rete di pancia

Arriva in maniera clamorosa l’1-1 del Burnley contro l’Arsenal nel match attualmente in corso. Al 39’ manovra dal basso per i Gunners, con Leno che servea Xhaka. Lancio corto dello svizzero che centra in pieno la pancia di Wood che segna a porta vuota.