Cade un drone al San Mames durante Athletic-Eibar: protesta contro l'Europeo a Bilbao

Il prossimo Europeo sarà il primo itinerante e tra le sedi in cui si disputeranno le partite c'è anche Bilbao e il suo San Mamès. Una scelta che evidentemente ha dato fastidio a qualcuno, visto l'episodio palesatosi oggi al 68' del derby basco Athletic-Eibar. Un drone è caduto sul terreno di gioco, sulla fascia sinistra della squadra rojiblanca, senza colpire nessuno per fortuna. L'arbitro l'ha raccolto e portato fuori, insieme ad una benda arancione con uno slogan in basco: "Bilbao Eurocopa 2020 honi ez". Potrebbe trattarsi di uno striscione contro Euro 2020.



🤯😱 A drone just fell in San Mamés during the #AthleticEibar

‼️ According to @imarkinez, the orange banner that landed next to the drone carried a message against holding the @EURO2020 in Bilbao. 👀 pic.twitter.com/SrpfIriDca

— BeksFCB (@Joshua_Ubeku) March 20, 2021