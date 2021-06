Caos Copa America, l'Argentina conferma la propria partecipazione con un comunicato

Nel clima d'incertezza che circonda la Copa America, e in mezzo alle polemiche sulla legittimità di disputare la competizione in Brasile, in un momento così complesso per l'alto numero di casi di Covid registrati in Sudamerica, l'Argentina ha annunciato la propria partecipazione al torneo. L'ha fatto con un comunicato che recita: "La Nazionale argentina conferma la sua partecipazione alla Copa America 2021, d'accordo con lo spirito sportivo che l'ha sempre contraddistinta nella sua storia. Con uno sforzo enorme dell'AFA, che ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire tutti i criteri richiesti in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, la Nazionale volerà in Brasile per disputare la competizione continentale. Tutto lo staff lavorerà unito per affrontare queste avversità che, sfortunatamente, riguardano tutti i sudamericani".