Caos diritti tv e club a rischio fallimento: la Ligue 1 vuole tornare a 18 squadre

La Ligue 1 è pronta a tornare a 18 squadre. Il dibattito va avanti da ormai diversi anni e secondo Le Parisien se ne sarebbe parlato durante il consiglio di amministrazione della Lega calcio francese (LFP) svoltosi il 21 aprile. Molti club, infatti, sarebbero fiduciosi che questa idea possa concretizzarsi a partire dal 2022. Il motivo? La situazione infuocata a livello finanziario causata dalla pandemia: le società "sane" sono pronte a sacrificare quelle in difficoltà per sopravvivere e avvantaggiarsi nella gara per i diritti televisivi. Come il Bordeaux e il Saint-Étienne, diversi club potrebbero dichiarare bancarotta nei prossimi mesi o addirittura nelle settimane a venire. "Basterebbe non sostituire questi club", ha spiegato un membro del Consiglio. La situazione, come detto, è figlia della pandemia e dell'affaire Médiapro e tra l'altro i diritti televisivi per la prossima stagione non sono ancora stati assegnati. Le tv non vogliono trasmettere tutte le partite; un campionato a 18 squadre eliminerebbe 38 match e costituirebbe un peso minore per l'emittente che si aggiudicherà la gara.