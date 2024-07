Ufficiale Celta Vigo, definita un'operazione romantica: torna Borja Iglesias, in prestito dal Betis

Operazione nostalgia per Borja Iglesias. L'attaccante di proprietà del Betis, torna in prestito al Celta Vigo, dove aveva cominciato la carriera. Di seguito il comunicato ufficiale: "Borja Iglesias torna a casa. Il Panda torna al RC Celta, in prestito dal Real Betis per rinforzare la linea d'attacco del Celta . Rientra, in attesa dei consueti accertamenti medici, forte di una splendida carriera costellata di numeri molto significativi. Ha lasciato Vigo come capocannoniere nella storia della squadra riserve del Celta , con cui ha segnato 76 gol e dove ha forgiato l'emblematico 'Panda Team' .

Cresce in Seconda Divisione con 23 gol in una stagione e consolida la sua posizione in Prima Divisione con 56 gol , più altri 20 in diverse competizioni ufficiali. La sua grande prestazione gli ha anche permesso di diventare un internazionale a tutti gli effetti con la nazionale spagnola . D'altro canto, Borja arriva come campione in carica del campionato tedesco , titolo vinto la scorsa stagione con il Bayern Leverkusen.

L'attaccante di Santiago de Compostela torna al RC Celta sette anni dopo per unirsi a una squadra che si sta preparando con intensità, in una pre-stagione piena di amichevoli di alto livello, un'apertura di campionato con due partite consecutive allo stadio Abanca Balaídos. Un inizio di LALIGA EA SPORTS 24/25 in cui Borja Iglesias indosserà ancora una volta la maglia azzurra. Benvenuto, Borja!".