Chelsea in finale di Champions, la stampa inglese: "Vittoria superba. Mount conquista il City"

vedi letture

Arrivano le prime reazioni della stampa inglese alla vittoria del Chelsea per 2-0 sul Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League che spalanca per i Blues le porte della finalissima contro il Manchester City. La BBC, ad esempio, definisce “superba” la vittoria degli uomini di Thomas Tuchel a Stamford Bridge, mentre SkySports UK titola invece: “Mount mette il Chelsea sulla strada per la finale”.

“Werner e Mount lanciano un Chelsea brillante nella finalissima contro il Manchester City” è invece l’apertura del The Sun a cui fa eco il Daily Mail scrivendo: “Blues in finale di Champions. Mount chiude i conti dopo una serie di occasioni sprecate contro un Real in difficoltà”.