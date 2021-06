Chelsea, sguardo a Euro2020 per l'attacco: piace lo svedese Aleksander Isak

Il Chelsea è a caccia di una pedina per il reparto offensivo. Secondo quanto riporta AS, viste le difficoltà per arrivare sia ad Haalad che a Kane, i Blues avrebbero virato su Aleksander Isak della Real Sociedad. Lo svedese, che ora è impegnato nell’Europeo, ha realizzato 17 reti in campionato con la maglia della formazione di San Sebastian.