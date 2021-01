Chelsea, tabù da sfatare per Werner: per l'attaccante dieci partite di fila senza andare a segno

La crisi del Chelsea passa attraverso anche la crisi di Timo Werner. I Blues sono all’ottavo posto in classifica con 29 punti, a 12 lunghezza di distanza dal Manchester United capolista e hanno attenuto due successi nelle ultime sette partite. Non se la passa bene nemmeno l'attaccante tedesco arrivato in Premier League per la cifra di 60 milioni. Per l'ex Lipsia infatti c’è una statistica negativa da invertire, possibilmente già dal match di questa sera contro il Leicester. La punta infatti non segna da dieci partite, tramutando in gol il 9,8% dei tiri in stagione. Questo è il suo dato più basso nelle massime serie dalla stagione 2015-2016.