Chelsea, Tuchel: "Abbiamo faticato ma in FA Cup può succedere"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 agli ottavi di finale di FA Cup contro il Barnsley: "Sono contento per la qualificazione ai quarti di finale, abbiamo segnato un gol molto bello ma poi i nostri avversari hanno cominciato a giocare in modo piuttosto aggressivo prendendosi qualche opportunità per il pareggio. Abbiamo lottato a dovere in quelle circostanze, grazie ai salvataggi di Kepa nel primo tempo e Abraham nella ripresa siamo riusciti ad evitare i supplementari: abbiamo fatto fatica ma in FA Cup può succedere di incappare in partite come questa, non voglio essere duro con i ragazzi".

Sulla prestazione di Abraham, autore del gol e di un provvidenziale intervento difensivo: "Ha chiaramente fatto la differenza, ma per quanto riguarda l'azione dell'1-0 vorrei anche sottolineare le ottime giocate di Gilmour e James. Tammy ha segnato una rete molto bella, in Coppa sa trovare i gol decisivi e per questo motivo è un giocatore molto importante per noi: quello che ha fatto sulla linea di porta è stato a dir poco incredibile, ci ha salvati da una situazione difficile".

Sul prossimo turno contro lo Sheffield United: "Domenica ci hanno affrontato con lo stesso atteggiamento con cui si disputa una partita di Coppa, è stata una partita intesa e sarà così anche nel match che giocheremo a marzo. Mi sentivo che li avremmo sfidati nuovamente anche in FA Cup, sono contento che la gara si possa giocare a Stamford Bridge".