Chelsea, Tuchel dopo l'1-0 al City: "Volevamo annullare il gap per 90': successo meritato"

vedi letture

A margine della vittoria per uno a zero sul City, che ha consentito al suo Chelsea di strappare il pass per la finale di FA Cup, Thomas Tuchel ha parlato così in conferenza stampa: "Se giochi contro Guardiola sai di avere a che fare con il livello più alto in Europa, lo dimostrano le sue esperienze al Barcellona o al Bayern, ma anche qui al City. Il nostro obiettivo era annullare il gap con loro per novanta minuti: sono molto contento della prestazione della squadra perché abbiamo giocato con grande coraggio. Abbiamo meritato la vittoria, contro il miglior allenatore e un'ottima squadra".