Chelsea, Tuchel non fa calcoli: "Giochiamo ogni competizione per vincere"

Una finale di FA Cup da giocare e una semifinale di Champions più che mai aperta con il Real Madrid. E' quanto raccolto dal Chelsea da quando è arrivato Thomas Tuchel in panchina. Il tecnico del Blues, parlando alla vigilia del match contro il Fulham, ha dichiarato: "Non mi aspettavo molto perché poi rischi di rimanere deluso se non raggiungi i traguardi. Non ci sono aspettative in termini di quanti punti e quali trofei possiamo vincere. Ci spingiamo oltre il limite e chiediamo il meglio da noi stessi. Ogni volta che giochiamo una competizione, lo facciamo per vincere. Questo è quello che chiedo a me stesso".