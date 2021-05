Chelsea, Tuchel: "Vittoria eccezionale sul Leicester. I tifosi hanno fatto la differenza"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato ai microfoni di BBC Sport la vittoria per 2-1 ottenuta in casa contro il Leicester: "È stata una prestazione eccezionale, ma non c'è tempo per i festeggiamenti: il lavoro non è ancora finito, mancano ancora due partite. Sono molto felice di aver giocato davanti ai tifosi, è stata un'enorme differenza per noi oggi. Domenica abbiamo parlato dopo la sconfitta nella finale di FA Cup e da lì siamo ripartiti. Oggi abbiamo fatto ciò che volevamo, ovvero giocare con grande intensità e aggressività. La squadra ha fatto molto bene. Abbiamo difeso alla grande, concedendo poche occasioni e ne siamo venuti fuori con un successo meritato".