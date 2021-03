"Chiudi quella bocca, testa di c....!". L'alterco tra Rashford e Maguire divide i tifosi dello United

Un violento alterco, causato da nervosismo e frustrazione, sta dividendo i tifosi del Manchester United. I protagonisti? Harry Maguire e Marcus Rashford, che non si sono scambiati proprio tenerezze nel finale della sfida pareggiata ieri contro il Crystal Palace. Dopo essere stato beccato in fuorigioco, l'attaccante è stato ripreso dal compagno di squadra, che lo invitava a prestare più attenzione. E la risposta è stata piccata: "Chiudi quella bocca, testa di c....!".

People last night bigging Rashford up for this, sorry but I disagree he's the Captain FFS.

